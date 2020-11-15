Каир, 15 ноября, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Аквалангист из Египта Саддам аль-Килани провёл под водой в Красном море 145 часов 30 минут, установив мировой рекорд. Об этом сообщает портал Divernet.

Дайвер

Отмечается, что рекорду 29-летнего аль-Килани предшествовали пять лет интенсивных тренировок. Аквалангист также побил свой личный рекорд 2017 года, когда продержался под водой 121 час.

Предыдущий мировой рекорд составлял 142 часа 47 минут. Сейчас достижение ожидает подтверждения Книги рекордов Гиннеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года пропавший дайвер был обнаружен живым в море спустя двое суток в Приморском крае. Мужчина мог передвигаться самостоятельно. От медицинской помощи спасённый отказался.

Читайте подробнее: Пропавший в Приморье дайвер сумел выжить, проведя двое суток в море