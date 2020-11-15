Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Полиции Нью-Йорка удалось задержать чернокожего мужчину, который, как предполагается, в октябре 2020 года избил актёра Рика Мораниса. Об этом 15 ноября сообщил портал Cinema Blend.

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Подозреваемого зовут Маркиз Вентура, в полиции отметили, что ранее он семь раз привлекался за подобные проступки. Однако на этот раз ему грозит более серьёзное наказание из-за того, что 67-летний Моранис считается пожилым человеком. Издание отмечает, что в этом случае закон предусматривает уголовную ответственность за нападение.

Ранее в сеть выложили видео с камеры наружного наблюдения, в котором показано, как проходящий мимо Мораниса мужчина внезапно наносит актёру удар, после чего тот падает на землю. Инцидент произошел 1 октября 2020 года. Позже полиция предложила $2,5 тыс. тому, кто сможет предоставить информацию о нападавшем.

Рик Моранис наиболее известен зрителям по ролям Луиса Тулли в фильмах «Охотники за привидениями», а также учёного Уэйна Залински в картине «Дорогая, я уменьшил детей» и последующих сиквелах. Он покинул большое кино в 1991 году, после смерти жены.