Минск, 15 ноября, 2020, 19:50 — ИА Регнум. В воскресенье, 15 ноября, в Минске, а также других областных и районных центрах Белоруссии прошли массовые протестные мероприятия. В большинстве случаев противникам Александра Лукашенко не удалось сформировать колонны манифестантов. Численность задержанных приближается к тысяче.

ИА REGNUM Белорусские силовики. Минск

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Граждане постсоветской республики не согласны с официальными итогами августовского голосования на президентских выборах, считая их сфальсифицированными. Они не признают Александра Лукашенко легитимным президентом, требуют новых честных выборов, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых.

Каждое воскресенье в Минске и других населённых пунктах граждане выходят на протестные акции. В рабочие дни проводятся «женские марши», «марши пенсионеров» и «марши инвалидов». Лозунги во время всех этих массовых несанкционированных властями мероприятий одни и те же.

Накануне нынешнего воскресного выступления, 11 ноября, в Минске был жестоко избит и на следующий день после сложной операции скончался местный житель Роман Бондаренко. МВД Белоруссии через свои каналы и государственные СМИ распространило ложную информацию о причинах смерти минчанина. Александр Лукашенко заявил, что погибший был пьян, и поручил расследование обстоятельств госорганам, небезосновательно обвиняющимся в жестоком насилии, пытках, фальсификациях экспертиз и отказах в уголовном преследовании убийц-«правоохранителей».

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Циничные заявления Лукашенко на тему гибели Бондаренко шокировали и потрясли не только белорусское общество, но и международную общественность. С гневными заявлениями выступили дипломаты Евросоюза и США, представители авторитетных международных организаций.

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По данным нелегально действующего в Белоруссии «Правозащитного центра «Весна», численность задержанных на протестных акциях в воскресенье 15 ноября к 19 часам вечера составляла около 600 человек. По другим источникам число задержанных приблизилось к тысяче, и это были не окончательные данные.

Известно также о задержаниях примерно двух десятков журналистов. Среди них есть представители зарубежных изданий. До этого МИД Белоруссии лишил всех зарубежных журналистов аккредитации и весьма избирательно, в нарушение международных норм, выдал свидетельства избранным, поставив всех остальных работников СМИ под угрозу арестов, штрафов и депортаций.

На протяжении всего дня МВД не публиковало списки задержанных, тем самым стимулируя посещаемость оппозиционных сайтов и Телеграм-каналов. При этом министерство не отрицало массовый «хапун» и подтверждало применение слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств, а также спецтехники.

Наибольшее количество задержанных отмечено в Минске, где традиционно проходят самые массовые выступления. Таковые прошли во всех шести областных центрах, в почти двух десятках райцентров и крупных городах (Пинск, Жлобин, Новополоцк, Новогрудок, Барановичи, Осиповичи, Молодечно и другие).

Воскресным утром, зная о назначенном на полдень многотысячном выступлении, спецслужбы предписали операторам отключить мобильный интернет и парализовали работу общественного транспорта. С утра до вечера не работало большинство минских станций метро, в обход центра были пущены троллейбусы и другой общественный транспорт.

Автомобилям был запрещён въезд в город едва ли не с кольцевой дороги. Водители в заторах и при следовании мимо участников протестных акций подавали звуковые сигналы.

Пешком и на велосипедах, дворами и переулками, десятками и сотнями граждане просачивались в центр Минска, чтобы провести митинг протеста и вербально оскорбить ненавистного им правителя. Многие оппозиционеры решили не прорываться в центр, устроив протестные акции около станций метро и в других общественных местах.

С вечера 11 ноября траурный массовый митинг проходит на так называемой «площади Перемен» — во дворе жилого квартала в районе улицы Червякова, где ранее был жестоко избит и задержан впоследствии скончавшийся Роман Бондаренко. В воскресенье участников было так много, что на всех не хватило автозаков, и задержания происходили по мере прибытия транспортных средств.

Там же «оливки и маслины» (так протестующие называют силовиков в оливковой и чёрной униформе) стали разбирать стихийно установленный мемориал памяти Бондаренко. Однако аналогичные самодельные мемориалы появились в других районах Минска, в предместье белорусской столицы и райцентрах.

Аналогичный мемориал с августа действует на Пушкинской площади, где в ночь на 10 августа был убит безоружный манифестант Александр Тарайковский. Около полудня мемориал был в очередной раз уничтожен неизвестными в униформе со спецсредствами.

Много задержанных было на участке улицы Притыцкого между станциями метро «Спортивная» и «Пушкинская». К полудню там появились синий водомёт, который обычно можно было наблюдать в центре города, а также спецавтомобиль типа «Рубеж».

Десятки автобусов с вооружёнными людьми в разной униформе часами курсировали на этом участке перекрытой улицы Притыцкого, периодически разгружаясь для захвата протестующих и случайных прохожих, следовавших с сезонного рынка или в супермаркеты.

Оппозиционеры провоцировали погони толп «оливок и маслин» в бронежилетах со щитами и дубинками, скандируя националистические лозунги. Звучали также сравнения вооружённых групп непонятной ведомственной принадлежности с представителями различных субкультур — как правило, в грубой оскорбительной форме.

В течение дня государственные СМИ игнорировали главные события, позиционируя в качестве таковых пятничное интервью Лукашенко, перемену погоды, новости из США и других стран мира.

По состоянию на 19:00 основные очаги протестной активности были подавлены. Однако локальные протестные акции в Минске около станций метро и в других публичных местах продолжаются.