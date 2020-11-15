Калуга, 15 ноября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Четыре пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за минувшие сутки в Калужской области. Об этом сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В сообщении говорится, что среди умерших — два жителя Калуги: 1930 и 1949 годов рождения, житель Обнинска 1962 года рождения и житель Дзержинского района 1956 года рождения.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, погибли 97 человек.