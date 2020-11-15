Москва, 15 ноября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может закрыть границу страны для товаров с территории Украины, вызвало критику со стороны пользователей сети. Граждане выразили свою точку зрения 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Kremlin.ru Александр Лукашенко

»Давно пора уже этих «переможников» вернуть в реальность. В топ-3 беднейших стран на континенте они уже вошли, дальше по курсу топ-20 беднейших стран мира», — написал пользователь Вадим.

По наблюдениям некоторых комментаторов, Лукашенко постоянно оглашает свои угрозы, но, на самом деле, прибегает к их воплощению в жизнь крайне редко. Пользователи призвали президента Белоруссии перейти от слов к делу и действительно перекрыть границу страны для товаров с территории Украины.

«А ты что всё грозишь. Давно бы закрыть нужно. Торговые потоки, до сих пор через Латвию идут. Всё грозишь, а на самом деле… До сих пор на 2 стульях усидеть пытаешься», — пишет nphne-t3yyslx3.

Ряд пользователей напомнили Лукашенко о том, что президент Украины Владимир Зеленский так и не признал его в качестве главы Белоруссии. По их видению, это является достаточным поводом для того, чтобы оборвать экономические связи между двумя странами.

«Надо закрыть границу для украинских товаров, а не декларировать свои хотелки. Зеленский тебя не признал за президента, а ты снова вектора расставляешь», — написал Валерий Б.

Многие упрекнули Лукашенко, что он уже высказывал подобные угрозы в отношении ряда восточноевропейских стран. Пользователи считают, что раз тогда лидер Белоруссии не прибегнул к такому решению, то не придёт к такому решению и сейчас.

«Прибалтам грозил, что лишит их транзита! Транзит продолжается. Так что верить Батьке на слово верить не приходится», — написала Галина.

Нашлись и те, кто предположил, что Лукашенко не пойдёт на подобный шаг, поскольку это противоречит каким-то экономическим, либо политическим интересам. Они уверены, что если бы президент Белоруссии действительно хотел сделать это, то он сделал бы это уже давно.

«Зеленку задушить проще простого: границы, товары, газ — перекрыть. Этого не происходит, значит, это кому-то нужно», — пишет пользователь MaDoG.

Напомним, 14 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что может закрыть границу страны для товаров с территории Украины.