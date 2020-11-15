Санкт-Петербург, 15 ноября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Актеру и телеведущему Дмитрию Хрусталеву, госпитализированному 14 ноября в Санкт-Петербурге, поставлен предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Об этом он сам сообщил в своем Instagram.

Цитата из т/ф «Волшебник». Реж. Михаил Хлебородов. 2017. Россия Дмитрий Хрусталёв

По его словам, по дороге из Санкт-Петербурга в Репино он, находясь в такси, почувствовал себя плохо и потерял сознание.

«Очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель.. — написал Хрусталев. — Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Телеведущий также добавил, что тщательное медицинское обследование он планирует пройти в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, актёр и ведущий Дмитрий Хрусталёв был госпитализирован в одну из местных больниц в Санкт-Петербурге 14 ноября.

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