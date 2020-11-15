Вашингтон, 15 ноября, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не признает своё поражение на выборах главы государства, поскольку кандидат от демократов Джозеф Байден выиграл только в глазах «лживых СМИ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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"Он (Байден) выиграл только в глазах фейк-ньюс. Я ничего не признаю! У нас еще большой путь впереди. Это были сфальсифицированные выборы», — написал Трамп в своём Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 ноября в Вашингтоне состоялось масштабное шествие и митинги сторонников действующего президента Дональда Трампа. Сам президент также появился на одном из мероприятий в его поддержку.

Напомним, что Трамп не признает результаты выборов президента, прошедших 3 ноября. Действующий президент считает, что демократы фальсифицировали значительную часть голосов в ряде штатов.

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