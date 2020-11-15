Сочи, Краснодарский край, 15 ноября, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин, который присутствовал на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пошутил насчет своего кресла. Кадры с совещания, которое прошло в Сочи на текущей неделе, были обнародованы в эфире телеканала «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание в Сочи с руководством Минобороны, главами федеральных ведомств и предприятий ОПК

Так, Путин заметил, что его кресло поставили на некотором удалении от остальных участников встречи.

«Подальше отсели? — пошутил глава государства. — Вы (участники встречи — прим. ИА REGNUM) меня боитесь или меня от вас берегут?«

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу также пошутил: «Мы вас (Владимир Путин — прим. ИА REGNUM) боимся».

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября глава РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.