Кишинёв, 15 ноября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов в Молдавии пока проходит без серьёзных нарушений, сообщил 15 ноября заместитель председателя ЦИК республики Владимир Шарбан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Процесс голосования на территории Молдавии проходит в нормальной обстановке, без серьезных инцидентов, которые могут поставить под угрозу эти выборы», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 ноября, в Молдавии проходит второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Игорь Додон и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

За семь часов голосования во втором туре президентских выборов явка составила 29,94%, общая явка с учетом избирательных участков за рубежом составила 32,91%

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