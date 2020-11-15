Калуга, 15 ноября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 140 человек за последние сутки, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Фото: pixabay.com

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Накануне в регионе было зарегистрировано 137 подтверждённых случаев. Всего в Калужской области положительные результаты тестов подтверждены у 13 тыс. 895 человек, 3 тыс. 192 человек находятся на лечении, 10 тыс. 606 человек выздоровели, 97 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (1248), в Обнинске (270), в Боровском районе (257), и в Людиновском районе (175).