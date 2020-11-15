Анкара, 15 ноября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции «Формулы-1» и досрочно стал победителем чемпионата мира.

Morio Льюис Хэмилтон

Вторым на Гран-при Турции финишировал Серхио Перес из Racing Point, третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер. Российский пилот «Альфа Таури» Даениил Квят финишировал на 12 месте.

Таким образом, Хэмилтон оторвался от следовавшего за ним финского гонщика «Мерседес» Валттери Боттаса и досрочно стал чемпионом «Формулы-1» сезона-2020. Второе место занимает финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Став семикратным чемпионом «Формулы-1», британский пилот сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии «Формулы-1». Для него эта победа стала 92-й в карьере. Он побил рекорд Михаэля Шумахера, который за свою карьеру побеждал 91 раз.

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