Канберра, 15 ноября, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Группа физиков из Австралии и США разработала технологию, позволяющую использовать лазерные лучи для управления траекториями молний. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1935-1936

Удары молний могут приводить к катастрофическим последствиям, включая появление лесных пожаров. Например, именно ударами молний были вызваны многие из разрушительных пожаров 2019—2020 года в Австралии.

Международная группа исследователей из Австралийского национального университета, Университета Нового Южного Уэльса и Калифорнийского университета разработала технологию, которая может помочь в решении этих проблем. Учёные исходили из того, что в природе молния двигается по пути наименьшего сопротивления.

Они решили, что такие «маршруты» для молний можно создавать искусственно, направляя молнию по заданной траектории. Физики решили использовать крошечные проводящие частицы графена, которые выстраиваются в нужную линию с помощью полого луча специального лазера, также разработанного в Австралийском национальном университете несколькими годами ранее.

Лабораторные эксперименты показали, что эта технологии действительно может применяться для управления траекторией молнии. Однако авторы отмечают, что находятся на начальном этапе разработки этой технологии, а реальные инструменты для направления молний смогут сильно отличаться от демонстративного образца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года учёные Московского энергетического института представили технологию, позволяющую снижаться мощности разряда грозового облака.