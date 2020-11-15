Киев, 15 ноября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Во время второго тура местных выборов, которые сегодня, 15 ноября, проходят в семи городах Украины, явка избирателей по состоянию на полдень (13:00 мск) составила 8,6%, сообщили в пресс-службе общественной организации «ОПОРА».

Npu.gov.ua На избирательном участке. Украина

В пресс-службе общественной организации для сравнения привели данные о явке избирателей на аналогичное время в первом туре местных выборов. По информации организации «ОПОРА», 25 октября в полдень на избирательные участки пришли 13,5% избирателей.

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Напомним, сегодня, 15 ноября, проходит второй тур выборов мэров городов Каменец-Подольска (Хмельницкая область), Краматорска (оккупированная Украиной часть ДНР), Луцка (Волынская область), Одессы, Сум, Украинки (Киевская область) и Херсона.