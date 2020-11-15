Москва, 15 ноября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря польского министра-координатора спецслужб Станислава Жарина о том, что российские власти якобы проводят информационные кампании, которые направлены для того, что выставить в плохом свете Польшу, возмутило члена комитета Совета Федерации России по международным делам Сергея Цекова.

Council.gov.ru Сергей Цеков

Как указал сенатор, по его мнению, Польша избрала Россию в качестве «объекта постоянных нападок».

«В частности, это заявление — оно из этого ряда», — цитирует RT Цекова, парламентарий также отметил, что Россия является страной, которая «как раз не вмешивается во внутренние дела других государств».

«Если что-то в Польше происходит, на вопрос «Кто виноват?» они всегда отвечают: «Россия»… К сожалению, это выработалось у них на протяжении последних нескольких десятилетий», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия якобы пытается выставить Польшу в плохом свете перед другими странами