Вашингтон, 15 ноября, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будет трудно добиться высадки астронавтов на Луне в 2024 году, предусмотренной программой «Артемида». Об этом свидетельствует отчёт Управления генерального инспектора NASA, опубликованный на сайте организации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Луна

Программа по освоению Луны «Артемида» была разработана NASA по поручению президента США Дональда Трампа в 2019 году. Программа состоит из нескольких этапов, одним из которых является высадка астронавтов на Луне в 2024 году. Планируется, что пилотируемые полёты будут проводиться с помощью ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля «Орион».

В новом отчёте NASA говорится, что агентство столкнулось с рядом трудностей при реализации этой программы. Планировалось, что первый испытательный запуск ракеты SLS с кораблём «Орион» состоится в 2020 году, однако позже его перенесли на конец 2021 года. Отмечается, что пандемия новой коронавирусной инфекции привела к дополнительным проблемам, задержав ключевые испытания элементов SLS и «Орион».

Подчёркивается, что работы по этим проектам требуют дополнительно финансирования, в том числе из-за смещения графика. Ещё одной проблемой является неопределённая судьба проекта окололунной станции Gateway. Первоначально планировалось, что она станет частью программы «Артемида», однако этот проект не будет реализован к 2024 году.

«Учитывая многочисленные проблемы, описанные выше, мы считаем, что NASA будет сложно высадить астронавтов на Луне к концу 2024 года», — подытожили в Управлении генерального инспектора NASA.