Тюмень, 15 ноября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 15 ноября.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач смотрит анализы на COVID-19

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 165 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 ноября зарегистрировано 15 742 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 10 294 человек, 107 пациентов с COVID-19 скончались.