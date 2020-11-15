Москва, 15 ноября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Платформа #Москвастобой запустит цикл онлайн-туров по музеям столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Женщина в маске в музее

Онлайн-туры будут представлять из себя серию видеоэкскурсий, в том числе в формате прямых трансляций. Все желающие смогут познакомиться с временными выставками и постоянными экспозициями. С просьбой поддержать интерактивные проекты на городских ресурсах обратились представители московских музеев на онлайн-встрече с Сергуниной.

«Обязательно вас поддержим. Присылайте свои идеи в Департамент культуры и Комитет по туризму Москвы. Проработаем каждое ваше предложение», — прокомментировала инициативу Сергунина.