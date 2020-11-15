Киренск, Иркутская область, 15 ноября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. На улицах самого старейшего города Иркутской области — Киренска — местные жители обнаружили страшные находки: после подсыпки песком там можно встретить теперь человеческий череп и кости. Об этом сообщает irksib.ru со ссылкой на фотографии, размещённые на странице «ДТП Иркутск» в Instagram.

Цитата со страницы в Instagram Песком с человеческими костями посыпали дорогу в Киренске

В предварительного разбирательства выяснилось, что человеческие останки могли привезти в город вместе с песком, взятым в карьере, расположенном у местного кладбища.

Инцидентом уже занялись правоохранители: кости направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожая история произошла в Алтайском крае: в августе 2014 года улицы села Бобровка Первомайского района после разрушительного паводка «укатали» кладбищенской землей, на одной из улиц тоже были обнаружены человеческие останки.