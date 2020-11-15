Вашингтон, 15 ноября, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскритиковал вышедших на улицы Вашингтона в субботу, 14 ноября, сторонников движения «Антифа», которые вступили в противостояние с его сторонниками, вышедшими на марш и митингу в поддержку главы государства. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дональд Трамп

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Напомним, что накануне сторонники Трампа собрались в Вашингтоне. Они прошлы многотысячным маршем по улицам столицы США, а затем провели несколько митингов. При этом на улицах Вашингтона появились и сторонники движения «Антифа», выступающие против Трампа. В нескольких местах произошли столкновения. Ножевое ранение получил как минимум один человек. 10 человек были задержаны. Пострадали два офицера полиции.

Трамп призвал полицейских делать свою работу ‑ и не сдерживаться.

«Мерзавцы из «Антифа» сегодня пустились наутек, когда попытались нападать на людей на митинге сторонников Трампа, поскольку были встречены агрессивным сопротивлением. «Антифа» ждали до сегодняшнего вечера, когда 99% разбрелись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA (Make America Great Again, лозунг Трампа — ИА REGNUM). Полиция округаКолумбия, беритесь за дело, делайте свою работу и не сдерживайте себя!» — написал Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Трамп уточнил, что его сторонники сперва дали отпор «Антифа», однако те вернулись на улицы Вашингтона ночью, когда большинство сторонников Трампа уже разбрелись. Трамп утверждает, что «Антифа» нападали на пожилых людей, которе его поддерживают. При этом полиция приехала слишком поздно.