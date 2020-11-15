Токио, 15 ноября, 2020, 12:29 — ИА Регнум. С официальным визитом прибыл в столицу Японии, где летом 2021 года должны пройти Олимпийские игры, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом 15 ноября сообщает агентство Kyodo.

Martin Rulsch, Wikimedia Commons Президент МОК Томас Бах

По информации источника, ожидается, что 16 ноября глава МОК с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой проведут переговоры, на которых обсудят вопросы, связанные с мерами безопасности ввиду пандемии коронавируса и защиту от кибератак на инфраструктуру Олимпиады.

Кроме того, Бах проведет встречу с экс-премьер-министром страны Синдзо Абэ и наградит последнего Олимпийским орденом, а также с главой оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори и губернатором Токио Юрико Коикэ.

Отметим, олимпиада в Токио должна была состоятся в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год, при этом название Игр «Токио-2020» сохранено.