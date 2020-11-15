Салехард, 15 ноября, 2020, 11:35 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них три новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Губкинском — 22, в Приуральском районе — 26, в Ноябрьске — 36, в Салехарде — 15, в Надымском районе — 8, в Муравленко — 18.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 192 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 15 ноября зарегистрировано 23 404 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 097 человек, 193 пациента с COVID-19 скончались.