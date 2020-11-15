Москва, 15 ноября, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил сертификацию интеллектуальной системы, предназначенной для охраны аэропортов и других объектов авиационной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Зона прибытия внутренних рейсов в аэропорту Симферополя

Интеллектуальная система была разработана специалистами концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»). Система состоит из активного радиолокатора, оптических датчиков и центра обработки данных.

Система автоматических распознаёт людей и транспортные средства с помощью использования технологий искусственного интеллекта. Благодаря применению сенсоров инфракрасного диапазона и тепловизоров, система может распознавать объекты даже в полной темноте.

«Интеллектуальная система охраны обнаруживает, распознаёт и сопровождает цели с точностью до 99%. Это позволяет существенно повысить уровень безопасности, что особенно важно на объектах критической инфраструктуры», — сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Сертификационные испытания комплекса проводились в аэропорту Симферополя. Завершение сертификации стало последним этапом перед поставкой таких систем в российские аэропорты. Евтушенко добавил, что уже заключены контракты на поставку этих систем в три российских аэропорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в лондонском аэропорту Хитроу ввели в эксплуатацию систему защиты от беспилотных летательных аппаратов.