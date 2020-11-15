Москва, 15 ноября, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Распространёнными причинами выключения смартфона во время разговора являются проблемы с программным обеспечением и разряжение аккумуляторной батареи. Об этом сообщил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков агентству «Прайм».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Эксперт объяснил, что при износе батареи или использовании смартфона на холоде уровень заряда может опуститься очень быстро. Поэтому отключение смартфона часто объясняется простым разрядом батареи.

Второй распространённой причиной неожиданного выключения смартфона Кусков назвал проблемы с программным обеспечением устройства. Смартфон может выключаться в том случае, если на нём установлены программы, имеющие определённые ошибки. Также к неожиданному отключению может приводить механическое повреждение элементов смартфона, вызванное, например, падением с высоты.

При полном отключении разговора эксперт рекомендует просто перезагрузить устройство. Если разговор прервался, но устройство не отключилось, то тогда можно перевести смартфон на несколько секунд в авиарежим, чтобы он повторно установил связь с базовой станцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре специалист Роскачества Алеся Боровиковарассказала, что резкий рост интернет-трафика может свидетельствовать о заражении смартфона вредоносным программным обеспечением.