Курган, 15 ноября, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Курганцы раскритиковали в социальных сетях благоустройство областной столицы во время снегопада и заморозков. При этом, как сообщает пресс-служба мэрии, глава Кургана Андрей Потапов подчеркнул, что несмотря на погодные условия необходимо завершить укладку плитки.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Плитка в снегу, зато деньги освоены

В Городском саду подрядчик ООО «КВН» продолжает обустройство покрытий на пешеходных дорожках и аллеях. Параллельно с этим идёт установка детского игрового оборудования.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Дорожники греют землю горелками

Ведутся работы по ремонту тротуаров и площадки для стоянки автомобилей на Троицкой площади.

«Сейчас рабочие, используя прогрев газовыми горелками, укладывают там плитку», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Курганцы возмущены происходящим, отмечая, что не в прок идёт освоение бюджетных денег.

«Зато весной будет повод провести плановый ремонт», — иронизируют жители столицы Зауралья.