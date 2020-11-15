Екатеринбург, 15 ноября, 2020, 10:24 — ИА Регнум. В честь 47-летия награждения Свердловска орденом Ленина в Екатеринбурге активисты «восстановили» народный памятник — Краснознамённую группу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском отделении движения «Суть времени».

Движение «Суть Времени»

Активисты символически «оживили» композицию, которая находилась на плотине городского пруда до января 2013 года и являлась одним из символов города.

«Акцию мы проводим не в первый раз. Можно сказать, она уже стала традиционной — снести Краснознаменную группу было легко, а восстановление затянулось на годы», — сообщили общественники.

Движение «Суть Времени»

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург (Свердловск) наградили орденом Ленина в ноябре 1973 года за трудовые и революционные заслуги, а также за вклад горожан в Победу над фашистами. Награждение Свердловска в 1974 году увековечили памятной стелой в виде Краснознаменной группы.

В январе 2013 года городские власти варварски снесли народный памятник. Демонтаж вызвал массовый протест, горожане потребовали вернуть Краснознамённую группу.

Борьба за возвращение объекта шла несколько лет. В 2018 году новый мэр города Александр Высокинский объявил о намерении вернуть Краснознаменную группу на историческое место. Возвращение памятника запланировано на 2021 год.