Ханты-Мансийск, 15 ноября, 2020, 09:52 — ИА Регнум. В Югре за минувшие сутки выявлено 200 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 205 случаев.

Всего с начала пандемии в Югре на 15 ноября зарегистрировано 31 247 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 26 152 человека, 318 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 15 ноября составляет 1,00. За сутки на COVID-19 обследовано 9 987 человек, всего — 932 913. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию — 91,99%.