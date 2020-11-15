Киев, 15 ноября, 2020, 10:09 — ИА Регнум. На Украине за сутки выявили 10 681 новый случай инфицирования коронавирусом. Соответствующие данные появились 15 ноября в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте СНБО Украины.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19. Украина

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На текущий момент в стране зарегистрировано 535 857 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

9603 инфицированных скончались (95 человек за минувшие сутки), 241 444 — выздоровели (2633 человека за сутки).

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Напомним, 14 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что заразился коронавирусом.