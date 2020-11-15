Киев, 15 ноября, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Тело 42-летней гражданки Украины Виктории Вовкотруб было обнаружено полицейскими в Италии. По предварительной информации женщину убил ее бывший гражданский муж, сообщает 14 ноября издание «Обозреватель» со ссылкой на подруг и знакомых погибшей.

Уолтер Сикерт. Убийца из Кемден-Тауна. 1908

Источники сообщают, что 60-летний подозреваемый Кадрус Берисим— гражданин Сербии ромской национальности. По предварительной информации мужчина закопал тело женщины недалеко от своего дома. А несколько дней назад его задержали сотрудники полиции, когда он пытался выбросить в мусор окровавленный ковер и женскую одежду, испачканную кровью.

Сотрудники правоохранительных органов два дня следили за подозреваемым после того, как одна из подруг погибшей заявила об ее исчезновении. По информации подруги Виктории Вовкотруб, 4 ноября погибшая должна была встретиться с подозреваемым. После чего Вовкотруб никто больше не видел.

Подозреваемого взяли под стражу. Мужчина изначально отказывался сообщать правоохранителям место захоронения тела погибшей. Сотрудники полиции провели обыск заброшенных домов в округе, а также — ДНК-экспертизу пятен крови и волос, обнаруженных на ковре. Экспертиза определила, что биоматериал принадлежал погибшей гражданке Украины. Лишь после предъявления улик подозреваемый сообщил, где находится тело убитой. Тело Виктории Вовкотруб сотрудники полиции извлеки 13 ноября, сообщив, что женщина была убита несколько дней назад в доме подозреваемого.

О погибшей известно, что она родом из Черкасской области. На Украине у нее остались двое детей — взрослый сын и дочь школьного возраста, а также родители. Женщина уехала в Италию несколько лет назад в целях трудоустройства. С подозреваемым погибшая была знакома три года. Сначала они встречались, а потом стали жить в гражданском браке. В Италии мужчина живет давно, здесь у него имеется разрешение на работу.

По информации источника, Кадрус ранее неоднократно поднимал руку на погибшую, жестоко бил женщину и издевался над ней. Подруга погибшей рассказала, что за несколько недель до смерти погибшая ушла от своего сожителя и арендовала квартиру. Но после этого они несколько раз встречались и «выясняли отношения».

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