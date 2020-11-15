Киев, 15 ноября, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Инициативы властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц жёстко осудил депутат Верховной рады сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Пресс-релиз выступления депутата 14 ноября был размещён на сайте партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм на Украине

Медведчук назвал законопроект очередным проявлением «политики террора» и ущемления конституционных и неотъемлемых прав граждан, проживающих на территории Украины. Политик отметил, что при этом вина граждан остаётся недоказанной и существует лишь «в воображении Зеленского и его окружения». Также Медведчук поясняет, что существование «лагерей смерти», куда без суда и следствия могут быть переселены граждане, может быть использовано для совершения коррупционных действий, а также для грабежа, разбоя и рейдерства.

Депутат Рады уточнил, что создание таких «лагерей смерти», которые не будут входит в пенитенциарную систему или в следственную структуру, может привести к расправе над неугодными.

Виктор Медведчук «Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в «концлагеря» находится далеко за этой чертой», — добавил Медведчук.

По мнению политика, за принятием законопроекта стоит не стремление защитить граждан Украины, а желание «развернуть террор» для сохранения любой ценой «ускользающей власти».

Напомним, правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, разрешающий принудительно отселять граждан России, проживающих на Украине, которых СБУ посчитает «угрожающими национальной безопасности», и определять порядок их содержания.