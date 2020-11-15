Вашингтон, 15 ноября, 2020, 07:50 — ИА Регнум. Американский актёр Сильвестр Сталлоне приступил к съёмкам в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Об этом сообщил режиссёр картины Джеймс Ганн на своей странице в социально сети Instagram.

Цитата из к/ф «Рэмбо: Последняя кровь». Реж. Адриан Грюнберг. 2019 Сильвестр Сталоне

Супергеройский боевик с элементами комедии «Отряд самоубийц» вышел в августе 2016 года. Идея снять продолжение возникла у создателей фильма ещё до премьеры. Режиссёр первого фильма Дэвид Эйер не смог принять участие в работе над продолжением, поэтому его место занял Джеймс Ганн.

15 ноября Ганн сообщил, что работа над сиквелом уже ведётся. Он добавил, что к съёмочному процессу присоединился Сильвестр Сталлоне.

«Мне всегда нравится работать с моим другом Сталлоне, наша сегодняшняя работ над «Отрядом самоубийц» не стала исключением», — написал Ганн.

Сталлоне не принимал участие в съёмках первого фильма серии, поэтому он сыграет одного из новых персонажей. Премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» запланирована на август 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре актёр Юэль Киннаманзаявил, что «Отряд самоубийц: Миссия навылет» будет лучше первого фильма серии.