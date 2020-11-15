Москва, 15 ноября, 2020, 06:51 — ИА Регнум. Имя и сведения из паспорта могут заполучить мошенники, узнавшие номер телефона человека, заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью агентству «Прайм».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

»В теории до сих пор известны случаи, когда по номеру телефона возможно определить ФИО владельца и паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты», — сказал специалист.

Он отметил, что после аферисты могут выяснить, каким имуществом владеет их потенциальная жертва, и понять уровень ее благосостояния.

«Те, кто знает паспортные данные человека, имеет доступ к большему объему информации, чем можно предположить. С их помощью выясняют информацию о собственности — квартирах, машинах, земельных участках. Можно узнать, когда и как человек участвовал в судебных тяжбах, находился ли в розыске, есть ли у него долги, кредиты и штрафы и на какую сумму», — предупредил Щельцин.

По словам эксперта, всю эту информацию могут получить из баз данных граждан, которые, как правило, размещены в сети Интернет в открытом доступе. Специалист также подчеркнул, что угроза утечки личной информации постоянно увеличивается, поскольку растет количество агентов, которые участвуют в обработке сведений. В связи с этим всё сложнее становится следить за информационной безопасностью.

При этом эксперт посоветовал раз в 3−4 года менять паспорт, пока для граждан РФ не станет доступным электронная форма этого документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о появлении в России новой схемы мошенничества, при которой клиентов банков вызывают в отделение, а после просят перевести средства на якобы безопасный счет.