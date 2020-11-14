Дерби, Великобритания, 14 ноября, 2020, 23:54 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» отправил в отставку главного тренера Филиппа Коку. Об этом 14 ноября сообщается на сайте команды.

Дмитрий Голубович Филипп Коку

Отмечается, что также клуб покинули по обоюдному согласию сторон помощник тренера Крис ван дер Верден и тренер первой команды Тван Шиперс.

Коку возглавил «Дерби Каунти» летом 2019 года. Под его руководством команда провела в общей сложности 65 матчей во всех турнирах.

В настоящее время «Дерби» занимает последнее, 24-е, место в турнирной таблице «Чемпионшипа» — второго по силе английского дивизиона.