Бухарест, 14 ноября, 2020, 22:48 — ИА Регнум. На востоке Румынии в одном из отделений больницы произошел пожар. Об этом сообщило агентство Agerpres со ссылкой на свои источники.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

ЧП случилось в субботу вечером, 14 ноября, в городе Пьятра-Нямц. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 10 человек, еще семь находятся в критическом состоянии.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины пожара, который уже потушен, пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября в центре Петербурга горело неэксплуатируемое здание бывшей больницы. ЧП произошло на Моховой улице, 7.