Киев, 14 ноября, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который находится на самоизоляции, заразился SARS-CoV-2. Об этом он сообщил 14 ноября на своей странице в соцсети Facebook.

Oda.odessa.gov.ua Максим Степанов

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«Получил положительный тест на COVID-19, — написал он. — Буду находиться на самоизоляции, дома. Работать дистанционно».

Степанов отметил, что жителям Украины следует соблюдать карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября заболевший COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что чувствует себя «достаточно хорошо».

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