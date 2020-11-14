Москва, 14 ноября, 2020, 22:11 — ИА Регнум. Встреча экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и представителя России при ООН Василия Небензи вызвала споры среди интернет-пользователей. Граждане оставили соответствующие комментарии 14 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Russiaun.ru Василий Небензя

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»Я, наверное, тоже объявлю себя президентом республики Беларусь. Не, ну, а чего такого? Буду условия ставить», — пишет Андрей П.

Некоторые пользователи выразили своё негативное отношение к Тихановской. По их мнению, данный политик, по сути, ведёт Белоруссию к краху, что ставит под вопрос необходимость встречи с ней представителя России.

«Для меня Тихановская — это ни о чём. Пусть домохозяйка пытается сделать жизнь лучше. Но первые её шаги показывают, что это утопия. То что её знаний не хватит это одно, это можно восполнить через мытарства народа, но то что она призывает уже сегодня ввести санкции против своего, отнюдь не жирующего народа. Это говорит и показывает о её намерениях. Без указки «благодетелей» шага не сделала бы. Для неё главное личное благосостояние, а Беларусь, для неё, всего лишь инструмент к заветной кормушке», — поделился мнением Игорь Н.

Многие комментаторы выразили своё неодобрение решению представителя России встретиться с Тихановской. По их мнению, данная фигура не является официальным представителем какой-либо страны, а значит вести с ней диалог не имеет смысла.

«Да, Россия не отказывает никому в высказывании своей точки зрения. Так выразился наш постпред о публичной неформальной встрече с белорусской оппозиционеркой организованной при ООН. Но при этом помним, что неоднократно подчёркивал и президент и министр внутренних дел, РФ имеет отношения только с легитимным правительством других государств. Мы точно не та страна, которая будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Подрыв стабильности в соседнем дружественном государстве выгоден точно не России. На примере Украины мы это очень хорошо знаем», — написал Владислав Б.

Другие и вовсе назвали Тахановскую марионеткой в руках западных стран, которую они используют для вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии. Поэтому общение с ней является недостойным делом.

«Зачем разговаривать с куклой? Говорите уж тогда с теми, кто её за ниточки дёргает. А с ней смысла общаться нет», — считает пользователь Владислав.

Напомним, 14 ноября в стенах ООН прошла встреча представителя России при организации Василия Небензи и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.