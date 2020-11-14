Москва, 14 ноября, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Беспокойство представителей Госдепа США по поводу разработки в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» вызвало критику со стороны пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 14 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Brendan Landis Океан

»А кого волнует международное право? В Конституции США записано то, что законы и интересы США стоят выше любых международных законов. В новой версии Конституции РФ сейчас тоже самое, так что само по себе понятие «международного права» в данном контексте можно не рассматривать — для наших двух стран оно больше не существует: теперь все будет сводится только к национальным интересам», — считает Игорь А.

Некоторые пользователи указали руководству США на то, что их апелляции к международному праву не стоят ни единого гроша по той причине, что они сами не удосуживаются их соблюдать. Они считают, что России необходимо в первую очередь удовлетворять собственные интересы и только потом думать о других.

«Какие могут быть международные нормы права, когда идет война? Там все средства хороши, когда надо уничтожить врага. США не придерживается никаких норм. Захотела и сбросила атомные бомбы на Японию влезла и разбомбила Югославию. Захотела и влезла в Ирак. Кто бы говорил», — написала Svetlana K.

Часть комментаторов напомнила США, что они много раз за свою историю шли на нарушение международного права, к примеру, в Югославии. Они уверены, что таким образом Вашингтон провоцирует Российскую Федерацию к наращиванию своего вооружения.

«Напасть и растерзать Югославию гиенам из НАТО международные правовые нормы и принципы не стали помехой, а сейчас они внезапно о них вспомнили. Зафиксируем, что действует только и только право сильного в мире, как раньше и всегда и продолжаем потихонечку наращивать арсенал с чудовищной разрушительной силой, чтобы не было ни у кого желания его на себе проверить», — пишет пользователь Werner von Schlieffen.

Пользователи призвали руководство США прекратить свою политику по наращиванию своего военного потенциала на границах России. Тогда, считают они, можно будет говорить о прекращении каких-то разработок, но сейчас Российская Федерация попросту обеспечивает свою безопасность.

«Уберите свои базы от наших границ. Заберите всё атомное оружие к себе в страну. Не проводите учений у наших границ и т.д. И мы сами прекратим их разработку. У нас есть куда потратить эти деньги и ресурсы и в гражданской сфере», — обращается пользователь aleks202.

Напомним, 14 ноября представители Госдепа США выразили свою обеспокоенность по поводу разработки в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».