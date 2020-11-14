Вашингтон, 14 ноября, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп посетил митинг в Вашингтоне, на котором собрались его сторонники. Об этом сообщают местные СМИ.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Глава Белого дома проехал мимо своих сторонников на автомобиле, чем вызвал воодушевление среди митингующих.

Напомним, президентские выборы в США состоялись в начале ноября. Тем не менее до сих пор неизвестны результаты народного волеизъявления. Сторонники Трампа заявляют о массовых фальсификациях во время голосования.