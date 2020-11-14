Санкт-Петербург, 14 ноября, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Повторный пожар произошел днем в субботу, 14 ноября, на территории Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Предыдущий пожар, возникший вечером в пятницу, сотрудники МЧС смогли потушить только рано утром в субботу.

ГУ МЧС России по Ленобласти Пожар на Петергофском шоссе в Петербурге

Однако уже сегодня в 13:46 мск пожарным вновь поступило сообщение о возгорании на Петергофском шоссе, дом 73. Правда, площадь пожара была в 20 раз меньше, чем вчера.

«В производственном здании происходило горение на кровле на площади 60 кв. метров», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На место ЧП прибыли 12 единиц техники и 48 пожарных.

Их усилиями в 14:21 произошла локализация пожара и ликвидация открытого горения, а в 17:59 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Напомним, 13 ноября в 19:39 на территории ЛЭМЗ загорелось 4-этажное здание размером в плане 100×150 метров. Огонь бушевал на 3-м и 4-м этажах на площади 1200 кв. метров. Из опасной зоны при помощи спасательных устройств пожарные эвакуировали четверых человек, они не пострадали. До прибытия пожарных из здания были выведены 52 человека. Степень сложности пожара поднимали до высокого №4.

«Были созданы шесть боевых участков, проложены магистральные линии на сотни метров, воду для тушения также приходилось брать из Финского залива. К месту прибыл пожарный поезд», — рассказали в Главке МЧС.

Ликвидацией пожара занимались 150 человек на 44 единицах техники. В 23:20 13 ноября пожар был локализован, а ликвидирован только к шести утра 14 ноября.