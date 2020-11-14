Нове-Место-на-Мораве, Чехия, 14 ноября, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Чемпионат мира по биатлону в 2024 году состоится в Нове-Место, расположенном в Чехии. Решение было принято во время проведения конгресса Международного союза биатлонистов.

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Также стало известно, что чемпионат в 2025 году пройдет в швейцарском Ленцерхайде. Еще одним претендентом на проведение турнира был город Минск.

Союз биатлонистов России не принимал участия в голосовании, так как в 2017 году был ограничен в правах в связи с обвинением в допинговых нарушениях.