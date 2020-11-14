Санкт-Петербург, 14 ноября, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева, госпитализированного 14 ноября в Санкт-Петербурге, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В больнице

«Хрусталева ввели в искусственную кому, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, у телеведущего интоксикация».

Отмечается, что нормализовать состояние и провести необходимые процедуры для очистки организма артиста медики планируют в ближайшее время.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актёр и ведущий Дмитрий Хрусталёв был госпитализирован 14 ноября в Санкт-Петербурге в одну из местных больниц.

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