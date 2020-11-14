Москва, 14 ноября, 2020, 19:25 — ИА Регнум. После перенесенного COVID-19 пациентам необходимо внимательно следить за своим здоровьем, так как данное заболевание может давать осложнения на сердце. Об этом сообщил глава Российского кардиологического общества, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. В. А. Алмазова Минздрава РФ, академик РАН Евгений Шляхто, которого цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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По его словам, к специалистам для начала необходимого лечения необходимо срочно обратиться тем перенесшим заболевание пациентам, у которых сохраняются «перебои» в работе сердца, одышка, появляются приступы удушья и отёки нижних конечностей.

Шляхто добавил, что в период пандемии лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящимся в группе риска, следует соблюдать рекомендации по лечению, обращаться за медпомощью при необходимости, а также уделять особое внимание всем противоэпидемическим мерам (соблюдения дистанции, ношения маски).

По словам главы Российского кардиологического общества, таким пациентам необходимо придерживаться рекомендованного специалистами уровня физической активности, правил здорового образа жизни, а также соблюдать рекомендованную диету.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба исполнительного органа ЕС сообщила, что 13 ноября в Брюсселе прошло первое заседание рабочей группы научных советников Еврокомиссии (ЕК) по коронавирусу SARS-CoV-2.

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