Анкара, 14 ноября, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Пилот «Формулы-1» Лэнс Стролл прокомментировал победу в квалификационном заезде Гран-при Турции. Об этом 14 ноября сообщает Sky Sports.

Marc Alvarado Лэнс Стролл

«Я шокирован. Мы не выглядели конкурентоспособными в последней практике, но я счастлив», — приводит издание слова канадского пилота.

Напомним, Стролл, выступающий за команду Racing Point, проехал квалификационный круг за 1 минуту 47,765 секундs. Второе место занял гонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен, третья строчка досталась мексиканцу Серхио Пересу.