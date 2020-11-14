Санкт-Петербург, 14 ноября, 2020, 18:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в одну из больниц госпитализирован известный актёр и ведущий Дмитрий Хрусталёв. Об этом 14 ноября сообщает портал 78.ru.

Okras Дмитрий Хрусталёв

41-летний шоумен, диагноз которого в настоящий момент уточняется, находится в реанимации больницы № 40 в Сестрорецке.

По предварительным данным, у актёра подтвердился диагноз COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября российский актер Гоша Куценко сообщил на своей странице в соцсети Instagram, что он выздоровел после выявления у него COVID-19.

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