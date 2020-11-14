Вашингтон, 14 ноября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил о желании прекратить вооруженные конфликты с участием Соединенных Штатов. Об этом 14 ноября сообщает The Hill.

U.S. Marine Corps Американские солдаты

«Мы не народ вечной войны — это противоречит всему тому, за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться», — приводит издание слова Миллера, записанные в меморандуме, переданном в Пентагон.

Напомним, президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности министра обороны Кристофера Миллера 9 ноября, после того как отправил в отставку предыдущего главу ведомства Марка Эспера.