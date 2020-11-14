Бишкек, 14 ноября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. На президентские выборы Киргизии заявку на регистрацию подали порядка 60 кандидатов. Об этом 14 ноября сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

«В Центральную избирательную комиссию поступило59 заявлений (отозвано 1 заявление) от граждан Кыргызской Республики о выдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики», — подчеркнули в ЦИК.

Среди претендентов на высший пост в Киргизии — бывший спикер парламента страны Канат Исаев, бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов, бывший судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

Напомним, президентские выборы в Киргизии состоятся 10 января 2021 года. Для участия в выборах кандидатам необходимо внести залог в размере $12 тыс., а также собрать не менее 30 тыс. подписей граждан страны.