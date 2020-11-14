Донецк, 14 ноября, 2020, 17:28 — ИА Регнум. В районе города Красноармейск, который находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 14 ноября в Управлении Народной милиции (УНМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

Vitaly V. Kuzmin Грузовой автомобиль ЗИЛ-131

Авария случилась в районе села Новооленовка. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«Нами зафиксировано ДТП с участием военного грузовика ЗИЛ-131 под управлением старшего матроса Коржа из 503-го батальона 35-й бригады и автомобиля ЗАЗ, — говорится в сообщении. — Свидетели ДТП утверждают, что водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 9 ноября заместитель начальника отдела коммуникации управления Национальной полиции Херсонской области Украины Виталий Байдаров заявил, что в Херсонской области рейсовый автобус вылетел с дороги и перевернулся.

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