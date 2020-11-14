Тегеран, 14 ноября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Ирана выявили более 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом, как передает ISNA, сообщила 14 ноября глава департамента по связям с общественностью минздрава Ирана Сима Садат Лари.

tasnimnews.com Коронавирус в Иране

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По ее словам, за последние 24 часа в стране выявили 11 203 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 749 тыс.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Иране скончались 452 пациента с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 41 тыс.

Напомним, что сутками ранее в Иране выявили 11 737 случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что общее число умерших пациентов с диагнозом коронавирус превысило в мире 1,3 млн.

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