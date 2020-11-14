Вашингтон, 14 ноября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Более 184 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 14 ноября сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

(сс) dmbosstone Эпидемия коронавируса в США

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 184 514 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 10 745 524.

Также сообщается, что 1431 пациент с COVID-19 скончался за минувшие сутки в США и потому суммарное количество летальных исходов превысило 244 тыс.

При этом уточняется, что вылечились от нового заболевания в стране на сегодняшний день более 4 млн.

Напомним, что сутками ранее в США выявили более 154 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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