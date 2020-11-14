Калуга, 14 ноября, 2020, 15:26 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 137 человек за последние сутки, сообщает 14 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 136 подтверждённых случаев.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 13 тыс. 755 человек, 3 тыс. 106 человек находятся на лечении, 10 тыс. 556 человек выздоровели, 93 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (1214), в Обнинске (254), в Боровском районе (252), и в Людиновском районе (175).