Вашингтон, 14 ноября, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Разработка Россией подводных аппаратов «Посейдон» вызывает опасения американских властей, так как во время военного конфликта они могут «обрушить на прибрежные города США радиоактивное цунами». Об этом 14 ноября заявил помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд на онлайн-семинаре, организованном Американской ассоциацией юристов.

Цитата из видео Министерства обороны России Подводный аппарат «Посейдон»

По словам Форда, США имеют основания для «опасений» по поводу российской политики ядерного сдерживания, несмотря на то, что «Россия заявляет, что ее доктрина соответствует нормам международного права, что ее ядерное оружие предназначено лишь для обороны и сдерживания и будет применено только в крайнем случае».

«Еще одним тревожным сигналом стала разработка в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, которые, по всей видимости, предполагается оснастить ядерными боеголовками мощностью в несколько мегатонн и запускать в океан во время военного конфликта, чтобы обрушить на прибрежные города США радиоактивное цунами», — сказал помощник госсекретаря США.

Также он указал, что подобная концепция «вызывает серьезные вопросы» по поводу того, может ли она соответствовать международным правовым нормам и принципам.

Кроме этого, Форд заявил, что обеспокоенность США также вызывает российская система ядерного возмездия «Периметр», которая известна на Западе под названием «Мертвая рука».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела США, однако не позволит Вашингтону вмешиваться в свои внутренние дела.